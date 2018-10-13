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Дубль Лукаку допоміг Бельгії здобути другу звитягу в Лізі націй

Київ • УНН

 • 8338 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Збірна Бельгії на домашньому “Стадіоні короля Бодуена” вирвала три очки у зустрічі елітного дивізіону Ліги націй із Швейцарією, передає кореспондент УНН.

У першому таймі бельгійці загрожували кількома спробами, яким не вистачало точності, а також пострілом Карраско з яким впорався кіпер Зоммер.

По перерві уболівальники арени у Брюсселі побачили три взяття воріт і два у виконанні своїх улюбленців. На 58 хвилині комбінацію господарів закінчив Ромелу Лукаку, а на 84 хвилині форвард “Манчестер Юнайтед” оформив дубль. Між голами Лукаку у воротах Куртуа відзначився Гаврановіч — 2:1.

Додамо також, після двох зіграних турів у групі 2 Дивізіону А Бельгія має максимальні шість очок, а швейцарці з 3-ма займають другий рядок.

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