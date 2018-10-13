Дубль Лукаку допоміг Бельгії здобути другу звитягу в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Збірна Бельгії на домашньому “Стадіоні короля Бодуена” вирвала три очки у зустрічі елітного дивізіону Ліги націй із Швейцарією, передає кореспондент УНН.
У першому таймі бельгійці загрожували кількома спробами, яким не вистачало точності, а також пострілом Карраско з яким впорався кіпер Зоммер.
По перерві уболівальники арени у Брюсселі побачили три взяття воріт і два у виконанні своїх улюбленців. На 58 хвилині комбінацію господарів закінчив Ромелу Лукаку, а на 84 хвилині форвард “Манчестер Юнайтед” оформив дубль. Між голами Лукаку у воротах Куртуа відзначився Гаврановіч — 2:1.
Додамо також, після двох зіграних турів у групі 2 Дивізіону А Бельгія має максимальні шість очок, а швейцарці з 3-ма займають другий рядок.