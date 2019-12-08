Дубль исландца принес крупную победу ФК "Колос"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На киевском стадионе "Оболонь-Арена" состоялся один из важнейших матчей в борьбе за выход в первую шестерку второго этапа УПЛ - "Колос" против "Днепр-1", информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Реализованый пенальти исландца Вильхамссона помог номинальным хозяевам ветви на отдых при минимальном преимуществе 1:0.
После 15-минутного отдыха “Днепр-1” раскрылся, а “Колос”, действуя строго в обороне и на контратаках, сумел не просто удержать положительный результат, но и увеличить его до разгромного — 4:0. Вильхамссон совершил дубль, еще по разу забивали Олег Ильин и Евгений Смирный.
Примечательно, что из-за двух желтых карточек на 40 минуте гостей в меньшинстве оставил Дмитрий Коркишко.
Добавим также, “Колос” с 20 очками поднялся на 6 место. “Днепр” на 2 балла позади — 9.