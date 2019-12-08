Дубль исландца принес крупную победу ФК "Колос"

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 60570 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107001 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140443 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 144676 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138517 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 174517 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116420 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Дубль исландца принес крупную победу ФК "Колос"

Дубль исландца принес крупную победу ФК "Колос"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. На киевском стадионе "Оболонь-Арена" состоялся один из важнейших матчей в борьбе за выход в первую шестерку второго этапа УПЛ - "Колос" против "Днепр-1", информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Реализованый пенальти исландца Вильхамссона помог номинальным хозяевам ветви на отдых при минимальном преимуществе 1:0.

После 15-минутного отдыха “Днепр-1” раскрылся, а “Колос”, действуя строго в обороне и на контратаках, сумел не просто удержать положительный результат, но и увеличить его до разгромного — 4:0. Вильхамссон совершил дубль, еще по разу забивали Олег Ильин и Евгений Смирный.

Примечательно, что из-за двух желтых карточек на 40 минуте гостей в меньшинстве оставил Дмитрий Коркишко.

Добавим также, “Колос” с 20 очками поднялся на 6 место. “Днепр” на 2 балла позади — 9.

Украинские Национальные Новости

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