Дубль ісландця приніс розгромну звитягу ФК "Колос"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На київському стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся один із найважливіших матчів у боротьбі за вихід до першої шістки ІІ етапу УПЛ – "Колос" проти "Дніпро-1", інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
Реалізований пенальті ісландця Вільхамссона допоміг номінальним господарям віти на відпочинок за мінімальної переваги 1:0.
Після 15-хвилинного відпочинку “Дніпро-1” розкрився, а “Колос”, діючи строго в обороні й на контратаках, зумів не просто втримати позитивний результат, а й збільшити його до розгромного — 4:0. Вільхамссон здійснив дубль, ще по разу забивали Олег Ільїн та Євгеній Смирний.
Примітно, що за дві жовті картки на 40 хвилині гостей у меншості залишив Дмитро Коркішко.
Додамо також, “Колос” з 20 очками піднявся на 6 сходинку. “Дніпро” на 2 бали позаду — 9.