Дубль Гризманна помог Франции вырвать победу в Лиге наций над Германией

На 13 минуте мяч во французской штрафной попал в руку защитнику Кимпембе. За счет этого пенальти реализовал Тони Кроос, однако Льорис был удивительно близок чтобы нейтрализовать попытку немца.

Лукас удачно навесил в штрафную, где по нестандартной траектории мяч от головы Гризманн влетел в сетку Нойера — 1:1. После того, как Матюиди наступил на ногу Хуммельса в штрафной немецкого коллектива, арбитр Мажич решил назначить пенальти в ворота. С точки точным оказался все тот же Гризманн — 2:1.

Стоит отметить, что после трех встреч немцы находятся на дне группы 1 Дивизион А, а французы лидируют — 7 пунктов.