Дубль Грізманна допоміг Франції вирвати перемогу в Лізі націй над Німеччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У центральній зустрічі ігрового дня Ліги націй на “Стад де Франс” зустрілися національні команди Франції та Німеччини, передає кореспондент УНН.
На 13 хвилині м’яч у французькій штрафній потрапив у руку захиснику Кімпембе. За рахунок цього пенальті реалізував Тоні Кроос, однак Льоріс був напрочуд близький аби нейтралізувати спробу німця.
Лукас вдало навісив до штрафної, де за нестандартної траєкторії м’яч від голови Антуана Грізманна влетів до сітки Нойера — 1:1. Після того, як Матюіді наступив на ногу Хуммельса у штрафній німецького колективу, арбітр Мажич вирішив призначити пенальті у ворота. З точки точним виявився все той же Грізманн — 2:1.
Варто зазначити, що після трьох зустрічей німці знаходяться на дні групи 1 Дивізіону А, а французи лідирують — 7 пунктів.