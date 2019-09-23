Дубль Де Пени: "Динамо" прервало безвыигрышную серию в УПЛ

Разгром хозяев начался с обыгрывания Виталием Миколенко на левой бровке своего визави. Далее защитник подал на дальнюю штангу, где Цыганков ногой пробил голкипера. На 35 минуте защита "ворсклян» не увидел Никиту Шабанова, который остался один и ударом головой с подачи углового пробил Ткаченко (на 35 минуте Ткаченко сменил в рамке ворот Каневцева). Через минуту быстрый выпад "бело-синих" завершился ударом Карлоса Де Пени в девятку ворот.

Сразу после перерыва командный прессинг подопечных Михайличенко привел к потере мяча хозяевами и точного выстрела Беседина почти в верхний угол ворот. Точку в игре поставил Де Пени, который мастерски забросил мяч за шиворот Ткаченко - 0:5.

Заметим, что "Динамо" прервало серию из четырех матчей без побед во внутреннем чемпионате.

Добавим также, "бело-синие" с 11 очками и матчем в запасе вышли на 5 строчку. "Ворскла" идет 10-й (7 пунктов).