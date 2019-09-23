Дубль Де Пени: "Динамо" перервало безвиграшну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Полтавська "Ворскла" на стадіоні ім. Бутовського зазнала нищівної домашньої поразки від київського "Динамо", передає кореспондент УНН.
Розгром господарів розпочався із обігравання Віталієм Миколенком на лівій бровці свого візаві. Далі оборонець подав на дальню стійку, де Циганков ногою пробив голкіпера. На 35 хвилині захист "ворсклян" не вгледів Микиту Шабанова, який залишився один і ударом головою з подачі кутового пробив Ткаченка (на 35 хвилині Ткаченко змінив у рамці воріт Каневцева). Через хвилину швидкий випад "біло-синіх" завершився ударом Карлоса Де Пени у дев'ятку воріт.
Одразу по перерві командний пресинг підопічних Михайличенка призвів до втрати м'яча господарями та влучного пострілу Бесєдіна майже в верхній кут воріт. Крапку у грі поставив Де Пена, який майстерно закинув м'яч за комірець Ткаченку – 0:5.
Зауважимо, що "Динамо" перервало серію із чотирьох матчів без перемог у внутрішньому чемпіонаті.
Додамо також, "біло-сині" із 11 очками і матчем у запасі вийшли на 5 рядок. "Ворскла" йде 10-ю (7 пунктів).