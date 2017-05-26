Дубль А.Ярмоленко помог "Динамо" обыграть "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Харькове на стадионе "Металлист" состоялось последнее в сезоне "украинское классико" в котором донецкий "Шахтер" в 31 туре УПЛ принимал "Динамо", информирует УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Команды провели встречу результативно, забив на двоих пять голов. Давление "динамовцев" в течение первой 20-минутки принесло результат. Гармаш отобрал мяч у Коваленко, отыгрался с Ярмоленко и точно пробил с 12-ти метров. Однако дончане быстро восстановили паритет. Алан Патрик получил мяч в центральной части поля, прошел с ним метров двадцать и пробил из-за пределов штрафной точно в угол ворот Коваля.
На старте второго тайма Ярмоленко четко реализовал пенальти, который заработал Сидорчук при нарушении на нем правил Танковского. "Шахтер" во второй раз быстро сравнял счет. Дентиньо избежал положения вне игры, вышел один на один и, переиграв голкипера, отправил мяч в сетку.
Победоносное взятие ворот дончан произошло на 71 минуте - Морозюк с фланга отдал в центр на свободного Ярмоленко, который ударом с 8-ми метров оформил дубль - 3:2.
Отметим, что в турнирной таблице "Шахтер" имеет 79 очков, киевляне уступают на 15 пунктов.
Напомним, что на это противостояние Паулу Фонсека не вызывал четырех основных исполнителей среди которых капитан Д.Срна.