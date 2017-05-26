Дубль А.Ярмоленка допоміг "Динамо" обіграти "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Харкові на стадіоні "Металіст" відбулося останнє в сезоні "українське класико" в якому донецький "Шахтар" у 31 турі УПЛ приймав "Динамо", інформує УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Команди проведи зустріч результативно, забивши на двох п'ять голів. Тиск "динамівців" впродовж першої 20-хвилинки приніс результат. Гармаш відібрав м'яч у Коваленка, відігрався з Ярмоленком і влучно пробив з 12-ти метрів. Проте донеччани швидко відновили паритет. Алан Патрік отримав м'яч в центральній частині поля, пройшов із ним метрів двадцять і пробив з-за меж штрафної точно у кут воріт Коваля.
На старті другого тайму Ярмоленко чітко реалізував пенальті, котрий заробив Сидорчук при порушенні на ньому правил Танковського. "Шахтар" вдруге швидко зрівняв рахунок. Дентіньо уник положення поза грою, вийшов сам на сам і, перегравши кіпера, відправив м'яч у сітку.
Переможне взяття воріт донеччан відбулося на 71 хвилині - Морозюк з флангу віддав у центр на вільного Ярмоленка, який ударом з 8-ми метрів оформив дубль – 3:2.
Відзначимо, що в турнірній таблиці "Шахтар" має 79 очок, кияни поступають на 15 пунктів.
Нагадаємо, що на дане протистояння Паулу Фонсека не викликав чотирьох основних виконавців серед яких капітан Д.Срна.