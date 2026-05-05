Дубинскому объявили новое подозрение в госизмене

Народному депутату Украины Александру Дубинскому сообщено о еще одном подозрении в государственной измене, передает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения - сообщили в Офисе Генпрокурора.

И хотя в Офисе Генпрокурора не называют имени нардепа, Дубинский сам заявил о новом подозрении.

Он сообщил, что у него в СИЗО, а также у его адвокатов проходят обыски.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, нардепа подозревают в умышленных действиях в ущерб информационной безопасности Украины, в частности в оказании помощи государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, подозреваемый системно использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору.

Речь идет о публикациях, сообщениях, аудио- и видеообращениях в его личном Telegram-канале, а также в Facebook и Instagram.

Их содержание в основном было направлено на подрыв доверия к государственным институтам, дискредитацию внешнего и внутреннего политического курса Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов, добавили в Офисе Генпрокурора.

По версии стороны обвинения, такие материалы содержали признаки манипулятивного влияния, соответствовали современным российским пропагандистским нарративам и в дальнейшем использовались врагом в подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

В ходе расследования прокуроры совместно с правоохранительными органами исследовали более 50 его видеообращений и публикаций, размещенных в личном Telegram-канале, социальных сетях и на других информационных ресурсах, в том числе российских. Выводы судебных экспертиз подтвердили наличие в исследованных материалах признаков распространения установок, характерных для российской пропаганды - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, действия народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа".

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование по факту государственной измены участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.