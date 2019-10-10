Дубинский инициировал законопроекты об отмене военного сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня парламент получил и передал на рассмотрение проекты законов об отмене военного сбора, инициированные нардепом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Законопроекты зарегистрированы в порядке поступления в соответствии с номерами №2252 и №2253. Первый призван внести изменения в Налоговый кодекс Украины, второй - в кодекс Бюджетный соответственно.
Напомним, председатель парламентской фракции "СН" Давид Арахамия, комментируя намек нардепа Дубинского о зависимости нынешней власти от прямых указаний МВФ, в шутку сказал, что если Дубинский продаст все свои авто, то Украина может отказаться от помощи МВФ.