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Дубинский инициировал законопроекты об отмене военного сбора

Киев • УНН

 • 10592 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня парламент получил и передал на рассмотрение проекты законов об отмене военного сбора, инициированные нардепом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Дубинский инициировал законопроекты об отмене военного сбора

Законопроекты зарегистрированы в порядке поступления в соответствии с номерами №2252 и №2253. Первый призван внести изменения в Налоговый кодекс Украины, второй - в кодекс Бюджетный соответственно.

Напомним, председатель парламентской фракции "СН" Давид Арахамия, комментируя намек нардепа Дубинского о зависимости нынешней власти от прямых указаний МВФ, в шутку сказал, что если Дубинский продаст все свои авто, то Украина может отказаться от помощи МВФ.

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