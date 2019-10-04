Арахамія: Дубінський продасть свій автопарк, і ми скажемо МВФ "до побачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський продасть свої машини і може дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду. Це сказав у кулуарах парламенту сьогодні голова парламентської фракції "СН" Давид Арахамія, коментуючи натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, передає кореспондент УНН.
"Пан Дубінський хоче профінансувати транш (МВФ - ред.) за свій рахунок... Виглядає так, ніби да. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі позику замість МВФ, і все буде нормально... Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету і ми скажемо МВФ "до побачення!"... Він мені подобається, він створює новини", - сказав Арахамія.
Додамо, 4 жовтня Олександр Дубінський у Facebook висловився з приводу того, що на засіданні фракції голова парламенту Дмитро Разумков не поставив на голосування питання про винесення в зал проекту щодо створення слідчої комісії з НАБУ/Фонду гарантування. Дубінський припустив, що "бездіяльність влади щодо розслідування злочинів Гонтаревої і Ко з грабування банків" може бути "прямим наказом МВФ".
Нагадаємо, днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не буде йти з посади.