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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 3938 перегляди

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Арахамія: Дубінський продасть свій автопарк, і ми скажемо МВФ "до побачення"

Київ • УНН

 • 21731 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський продасть свої машини і може дати державі позику замість Міжнародного валютного фонду. Це сказав у кулуарах парламенту сьогодні голова парламентської фракції "СН" Давид Арахамія, коментуючи натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, передає кореспондент УНН.

Арахамія: Дубінський продасть свій автопарк, і ми скажемо МВФ "до побачення"

"Пан Дубінський хоче профінансувати транш (МВФ - ред.) за свій рахунок... Виглядає так, ніби да. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі позику замість МВФ, і все буде нормально... Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету і ми скажемо МВФ "до побачення!"... Він мені подобається, він створює новини", - сказав Арахамія.

Додамо, 4 жовтня Олександр Дубінський у Facebook висловився з приводу того, що на засіданні фракції голова парламенту Дмитро Разумков не поставив на голосування питання про винесення в зал проекту щодо створення слідчої комісії з НАБУ/Фонду гарантування. Дубінський припустив, що "бездіяльність влади щодо розслідування злочинів Гонтаревої і Ко з грабування банків" може бути "прямим наказом МВФ".

Нагадаємо, днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не буде йти з посади.

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