Арахамия: Дубинский продаст свой автопарк, и мы скажем МВФ "до свидания"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский продаст свои машины и может дать государству кредит вместо Международного валютного фонда. Это сказал в кулуарах парламента сегодня председатель парламентской фракции "СН" Давид Арахамия, комментируя намек нардепа Дубинского о зависимости нынешней власти от прямых указаний МВФ, передает корреспондент УНН.
"Господин Дубинский хочет профинансировать транш (МВФ - ред.) за свой счет... Выглядит так, будто да. У него автопарк большой, я слышал. Думаю, он продаст машины и даст государству кредит вместо МВФ, и все будет нормально... Я просто жду, когда он продаст свои автомобили, и передаст это на специализированный счет госбюджета и мы скажем МВФ "до свидания!"... Он мне нравится, он создает новости", - сказал Арахамия.
Добавим, 4 октября Александр Дубинский в Facebook высказался по поводу того, что на заседании фракции председатель парламента Дмитрий Разумков не поставил на голосование вопрос о вынесении в зал проекта по созданию следственной комиссии по НАБУ/Фонду гарантирования. Дубинский предположил, что "бездействие власти по расследованию преступлений Гонтаревой и Ко с грабежа банков" может быть "прямым приказом МВФ".
Напомним, на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не будет уходить с должности.