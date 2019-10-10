Дубінський ініціював законопроекти про скасування військового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні парламент отримав та передав на розгляд проекти законів щодо скасування військового збору, ініційовані нардепом від фракції “Слуга народу” Олександром Дубінським. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
Законопроекти зареєстровані в порядку надходження відповідно до номерів №2252 та №2253. Перший покликаний внести зміни до Податкового кодексу України, другий – до кодексу Бюджетного відповідно.
Нагадаємо, голова парламентської фракції "СН" Давид Арахамія, коментуючи натяк нардепа Дубінського про залежність нинішньої влади від прямих вказівок МВФ, жартома сказав, що якщо Дубінський продасть всі свої авто, то Україна може відмовитись від допомоги МВФ.