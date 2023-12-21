Дубинский настаивает на том, что его избили в СИЗО: нардеп обнародовал выводы представителей омбудсмена
Киев • УНН
Народный депутат Александр Дубинский обнародовал медицинские документы, подтверждающие его избиение, он планирует передать доказательства в правоохранительные органы. Дубинский согласился на проверку на полиграфе, назначенную НАБУ, чтобы доказать факт избиения в СИЗО.
Подсудимый нардеп Александр Дубинский обнародовал материалы медицинского осмотра его в СИЗО, подтверждающие факт избиения. Дубинский заявил, что направит эти документы "во все необходимые инстанции". Записки нардепа из СИЗО обнародовали адвокаты Дубинского, передает УНН.
Чтобы освежить память чиновников, публикую часть материалов из докладной записки на имя Уполномоченного ВР по правам человека, полученных по итогам визита в СИЗО представителей омбудсмена. С этими материалами мои адвокаты обратятся во все необходимые инстанции. И можно будет сколько угодно доказывать заказчикам этого избиения, что "Дубинского никто не бил" - но все, включая Минюст, понимают, что пытки в СИЗО были. Как и то, что за все наступит уголовная и политическая ответственность.
Детали
Дубинский, которого подозревают в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, также настаивает на проведении полиграфа. Однако, из-за своего недоверия к системе Минюста, что по словам нардепа "всячески пытается скрыть факт нанесения телесных повреждений" просит подтвердить факт избиения на полиграфе НАБУ.
Я дал согласие, и написал заявление о готовности пройти полиграф НАБУ, поскольку по объективным причинам не доверяю системе Минюста, которая всячески пытается скрыть факт нанесения мне телесных повреждений: судебно-медицинская экспертиза до сих пор не проведена, а рентген мне сделали только через неделю после того, как произошло избиение, и только из-за обязывающего это сделать постановления ВАКС. Рентген подтвердил переломы. И сразу идея с полиграфом испарилась вместе с Минюстом.
Судя по из опубликованных выводов представителей омбудсмена по итогам их визита в СИЗО, в материалах дела Дубинского отсутствуют некоторые записи с бодикамер должностных лиц "Киевского следственного изолятора" в том числе и во время допросов нардепа.
Дополнительно
21 декабря корреспонденты Общественного опубликовали запись интервью с Дубинским, сделанную после заседания 7 декабря.
ребра еще не сросшиеся - состояние здоровья. Не бьют и хорошо.
Напомним.
Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене. Печерский районный суд Киева отправил нардепа под стражу до 12 января 2024 года. Перед заседанием 2го декабря он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны из-за избиения в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.
Чтобы подтвердить свое заявление о насилии в СИЗО, Дубинский дал согласие на проверку на полиграфе. Он также настаивал на использовании полиграфа НАБУ. Впрочем уже 12 декабря судья согласился перевести народного депутата Александра Дубинского в одиночную камеру в СИЗО.
Дубинский настаивает на том, что его избили в СИЗО: нардеп обнародовал выводы представителей омбудсмена
Народный депутат Александр Дубинский обнародовал медицинские документы, подтверждающие его избиение, он планирует передать доказательства в правоохранительные органы. Дубинский согласился на проверку на полиграфе, назначенную НАБУ, чтобы доказать факт избиения в СИЗО.
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