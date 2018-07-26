ДТП в Киеве: водитель Hummer частично признал свою вину

"Я частично признаю свою вину. Я ехал во второй полосе. В первой полосе стоял припаркованный автомобиль. На пешеходном переходе людей не было. Когда я подъехал к переходу, из-за машины выбежали двое детей, очень быстро. Один ребенок успел проскочить, а вторая девочка к сожалению оказалась под колесами", - заявил Островский.



Островский заявил, что он сразу пытался затормозить. По его ощущениям, он ехал с умеренной скоростью.



Также Островский уверил, что он не пытался скрываться, а наоборот всячески пытался помочь девочке.



"Это абсолютно не так, и мои слова могут подтвердить многочисленные записи. Есть видео, где я подхожу к девочке сразу до приезда скорой помощи, до приезда полиции", - заявил он.



Он отметил, что ему не удалось сразу затормозить, так как тормозная система не сработала.



Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка.

Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer.