ДТП в Киеве: водитель Hummer частично признал свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения водителю Hummer, который сбил 10-лентнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве. Кирилл Островский частично признал свою вину. Об этом он заявил во время суда по избранию меры пресечения, передает УНН.
"Я частично признаю свою вину. Я ехал во второй полосе. В первой полосе стоял припаркованный автомобиль. На пешеходном переходе людей не было. Когда я подъехал к переходу, из-за машины выбежали двое детей, очень быстро. Один ребенок успел проскочить, а вторая девочка к сожалению оказалась под колесами", - заявил Островский.
Островский заявил, что он сразу пытался затормозить. По его ощущениям, он ехал с умеренной скоростью.
Также Островский уверил, что он не пытался скрываться, а наоборот всячески пытался помочь девочке.
"Это абсолютно не так, и мои слова могут подтвердить многочисленные записи. Есть видео, где я подхожу к девочке сразу до приезда скорой помощи, до приезда полиции", - заявил он.
Он отметил, что ему не удалось сразу затормозить, так как тормозная система не сработала.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка.
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer.