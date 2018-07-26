ДТП в Києві: водій Hummer частково визнав свою провину

"Я частково визнаю свою провину. Я їхав у другій смузі. В першій смузі стояв припаркований автомобіль. На пішохідному переході людей не було. Коли я під'їхав до переходу, через машини вибігли двоє дітей, дуже швидко. Одна дитина встигла проскочити, а друга дівчинка на жаль виявилася під колесами", - заявив Островський.



Островський заявив, що він відразу намагався загальмувати. За його відчуттями, він їхав з помірною швидкістю.



Також Островський запевнив, що він не намагався ховатися, а навпаки всіляко намагався допомогти дівчинці.



"Це абсолютно не так, і мої слова можуть підтвердити численні записи. Є відео, де я підходжу до дівчинки відразу до приїзду швидкої допомоги, до приїзду поліції", - заявив він.



Він зазначив, що йому не вдалося відразу загальмувати, так як гальмівна система не спрацювала.



Нагадаємо, ДТП сталося на бульварі Лесі Українки 24 липня в 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.

Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофора, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір'ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водієві Hummer повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), а також додатково оголошено про підозру по ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Прокуратура проситиме заарештувати водія Hummer.