ДТП в Києві: водій Hummer частково визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу водієві Hummer, який збив 10-лентнюю дівчинку на пішохідному переході в Києві. Кирило Островський частково визнав свою провину. Про це він заявив під час суду щодо обрання запобіжного заходу, передає УНН.
"Я частково визнаю свою провину. Я їхав у другій смузі. В першій смузі стояв припаркований автомобіль. На пішохідному переході людей не було. Коли я під'їхав до переходу, через машини вибігли двоє дітей, дуже швидко. Одна дитина встигла проскочити, а друга дівчинка на жаль виявилася під колесами", - заявив Островський.
Островський заявив, що він відразу намагався загальмувати. За його відчуттями, він їхав з помірною швидкістю.
Також Островський запевнив, що він не намагався ховатися, а навпаки всіляко намагався допомогти дівчинці.
"Це абсолютно не так, і мої слова можуть підтвердити численні записи. Є відео, де я підходжу до дівчинки відразу до приїзду швидкої допомоги, до приїзду поліції", - заявив він.
Він зазначив, що йому не вдалося відразу загальмувати, так як гальмівна система не спрацювала.
Нагадаємо, ДТП сталося на бульварі Лесі Українки 24 липня в 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.
Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофора, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір'ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
Водієві Hummer повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), а також додатково оголошено про підозру по ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Прокуратура проситиме заарештувати водія Hummer.