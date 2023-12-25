ДТП с грузовиком в Черновицкой области: патрульные организовали реверсное движение

В Черновицкой области произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщили в полиции, патрульные организовали реверсивное движение, передает УНН.

По данным патрульной полиции, в Черновицкой области, недалеко от с. Недобоевцы на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы, произошло ДТП.

"На месте происшествия работают все соответствующие службы. Патрульные осуществляют регулирование дорожного движения. Организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.

Правоохранители призвали планировать маршрут своей поездки с учетом этой информации.

В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей