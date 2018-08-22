ДТП в Житомирской области: прокуратура обжалует меру пресечения водителю грузовика

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 12019 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 95703 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 201756 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 155134 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 222386 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 261704 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 217759 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248927 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208784 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 496623 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
70%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 12495 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 15466 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 16940 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 20203 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 10598 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 276285 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 251142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 336745 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 496627 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 587409 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37677 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 222406 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 83158 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 79198 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84630 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ДТП в Житомирской области: прокуратура обжалует меру пресечения водителю грузовика

Киев • УНН

 • 9579 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 августа. УНН. Апелляционный суд Житомирской области завтра рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения в виде содержания с правом внесения залога для водителя-иностранца грузовика, с участием которого произошло ДТП с двумя погибшими на трассе "Киев - Чоп". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

ДТП в Житомирской области: прокуратура обжалует меру пресечения водителю грузовика

"Прокурор будет оспаривать меру пресечения и настаивать изменить его на содержание под стражей без права внесения залога", - отметили в полиции.

Так, на завтра назначено заседание в Апелляционном суде Житомирской области.

Кроме того, вчера подозреваемый вышел под залог, который был внесен.

Напомним, водителя-иностранца фуры с участием которой на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с двумя погибшими, взяли под стражу с правом внесения залога в размере 147 тысяч гривен.

Как сообщал УНН, 15 августа на трассе "Киев-Чоп" грузовик, протаранив отбойник, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "ВАЗ". Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Водитель грузовика с места аварии скрылся, однако уже на следующий день сам пришел в полицию.

51-летнему мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39