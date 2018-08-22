ДТП в Житомирской области: прокуратура обжалует меру пресечения водителю грузовика
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 августа. УНН. Апелляционный суд Житомирской области завтра рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения в виде содержания с правом внесения залога для водителя-иностранца грузовика, с участием которого произошло ДТП с двумя погибшими на трассе "Киев - Чоп". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.
"Прокурор будет оспаривать меру пресечения и настаивать изменить его на содержание под стражей без права внесения залога", - отметили в полиции.
Так, на завтра назначено заседание в Апелляционном суде Житомирской области.
Кроме того, вчера подозреваемый вышел под залог, который был внесен.
Напомним, водителя-иностранца фуры с участием которой на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с двумя погибшими, взяли под стражу с правом внесения залога в размере 147 тысяч гривен.
Как сообщал УНН, 15 августа на трассе "Киев-Чоп" грузовик, протаранив отбойник, вылетел на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем "ВАЗ". Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Водитель грузовика с места аварии скрылся, однако уже на следующий день сам пришел в полицию.
51-летнему мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.