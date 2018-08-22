ДТП на Житомирщині: прокуратура оскаржить запобіжний захід водію вантажівки
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 серпня. УНН. Апеляційний суд Житомирської області завтра розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді тримання з правом внесення застави для водія-іноземця вантажівки, за участі якої сталася ДТП з двома загиблими на трасі "Київ - Чоп". Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
"Прокурор буде оскаржувати запобіжний захід і наполягатиме змінити його на тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили в поліції.
Так, на завтра призначене засідання в Апеляційному суді Житомирської області.
Крім того, вчора підозрюваний вийшов під заставу, яка була внесена.
Нагадаємо, водія-іноземця фури, за участі якої на трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП з двома загиблими, взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 147 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, 15 серпня на трасі "Київ-Чоп" вантажівка, протаранивши відбійник, вилетіла на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілем "ВАЗ". Водій та пасажир легковика загинули на місці. Водій вантажівки з місця аварії втік, однак вже наступного дня сам прийшов до поліції.
51-річному чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.