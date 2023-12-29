ДТП на Ровенщине: травмированы трое, в том числе двое детей-пешеходов

ДТП произошло в Владимирце, что в Ровенской области. Столкнулись "ВАЗ" и легковушка "Mercedes". Одну из машин отбросило на обочину, где по тротуару шли мальчик и девочка. Водителя этой машины и обоих детей были госпитализированы. Об авиакатастрофе сообщили в пресс-службе полиции Ривненщины, передает УНН.

Полицейские предварительно установили, что 59-летний местный житель, водитель автомобиля "ВАЗ", совершая маневр поворота, не предоставил преимущество в движении легковушке "Mercedes" под управлением 19-летнего жителя Владимирца. От удара ВАЗовку отбросило на обочину, где произошел наезд на двух малолетних пешеходов, которые шли по тротуару, а легковушка перевернулась. - рассказали полицейские.

Детали

По по данным полиции, авария произошла на улице Повстанцев около 14:10.

В больницу с травмами различной степени тяжести попал водитель "ВАЗа", 13-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Правоохранители проверили водитель "Mercedes" на состояние опьянения, и пришли к выводу, что он был трезв. У 59-летнего водителя отобраны биологические образцы.

Обе машины изъяты на спецплощадку.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по части 1 статьи 286 УК Украины.