ДТП в Сочи: водителя машины, в которой была Собчак, отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Водителя машины, в которой находилась Ксения Собчак, отправили под домашний арест. Его обвиняют в совершении смертельной аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
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"Олег Цой полностью признал свою вину и раскаялся. Вместе с тем, шофер продолжает настаивать на том, что никто из пассажиров его не торопил. Нарушить правила — была его инициатива", — говорится в сообщении в частности Telegram-канала 112.
Напомним
10 октября в Сочи произошла ДТП, в результате которой пассажир одной из машин погиб на месте от травм. Ксения Собчак находилась в микроавтобусе, который, по предварительной версии, выехал на встречную полосу.
Российская журналистка отметила, что машина не ее, а водитель не работает на нее. Когда произошла авария, ассистентка пересадила Собчак в другой автомобиль.
Впоследствии стало известно, что число жертв ДТП возросло до двух, вторая потерпевшая скончалась в больнице.