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ДТП у Сочі: водія машини, у якій була Собчак, відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 14056 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Водія машини, в якій перебувала Ксенія Собчак, відправили під домашній арешт. Його обвинувачують у скоєнні смертельної аварії. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Цитата:

"Олег Цой повністю визнав свою провину та розкаявся. Окрім того, шофер і далі наполягає на тому, що ніхто з пасажирів його не квапив. Порушити правила — була його ініціатива", — пише зокрема Telegram-канал 112.

Нагадаємо

10 жовтня у Сочі сталося ДТП, унаслідок якої пасажир однієї з машин помер на місці від травм. Ксенія Собчак перебувала в мікроавтобусі, який, за попередньою версією, виїхав на зустрічну смугу. 

Російська журналістка зазначила, що машина не її, а водій не працює на неї. Коли сталася аварія, асистентка перевела Собчак в інше авто.

Згодом стало відомо, що кількість жертв ДТП зросла до двох, друга потерпіла померла в лікарні.

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