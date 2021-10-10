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Струс мозку і забої: Ксенія Собчак прокоментувала ДТП в Сочі

Струс мозку і забої: Ксенія Собчак прокоментувала ДТП в Сочі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ксенія Собчак розповіла подробиці аварії, що сталася в Сочі, в результаті якої загинули двоє людей. Собчак отримала травми і струс мозку. Про це інформує УНН з посиланням на Instagram-акаунт телеведучої.

Деталі

Ксенія Собчак розповіла, що машина не її, а водій не працює на неї. Журналістка їхала з колегами, коли сталася дорожньо-транспортна пригода, після якого асистентка перевела її в іншу машину.

"Я в жаху і шоці від того, що загинули люди будемо зв'язуватися з рідними. Я була в машині. Машина не моя, як і водій. Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв. Під час поїздки я спілкувалася по роботі... і є запис того, як я це роблю. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда. У мене струс мозку. У асистентки теж. Їхала з командою, після зіткнення втратила свідомість, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину. Мені пропонували госпіталізацію в Сочі моя команда, коли я прийшла в себе, було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження так як забої внутрішніх органів і струс. Ми поїхали на іншій машині але попередньо мій директор Кирило викликав швидку і сходив подивитися чи можемо ми допомогти іншій машині. Ними вже займалися люди... Нескінченно співчуваю сім'ям жертв", - написала Ксенія Собчак.

Доповнення

Раніше стало відомо про те, що в Сочі відбулося ДТП, в результаті якої пасажир однієї з машин померла на місці від отриманих травм. Ксенія Собчак перебувала в мікроавтобусі, який, за попередньою версією, допустив виїзд на зустрічну смугу. Після події вона сіла в іншу машину і поїхала в аеропорт.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв ДТП за участю автомобілів Mercedes і Volkswagen в Сочі зросло до двох, друга потерпіла померла в лікарні.

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