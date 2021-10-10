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Сотрясение мозга и ушибы: Ксения Собчак прокомментировала ДТП в Сочи

Сотрясение мозга и ушибы: Ксения Собчак прокомментировала ДТП в Сочи

Киев  •  УНН

 • 28929 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Ксения Собчак рассказала подробности аварии, произошедшей в Сочи, в результате которого погибли два человека. Собчак получила травмы и сотрясение мозга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-аккаунт телеведущей.

Детали

Ксения Собчак рассказала, что машина не ее, а водитель не работает на нее. Журналистка ехала с коллегами, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого ассистентка перевела ее в другую машину.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе... и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. В ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, потому вылетела. Сегодня обследования так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы поехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди... Бесконечно сочувствую семьям жертв", - написала Ксения Собчак.

Дополнение

Ранее стало известно о том, что в Сочи произошло ДТП, в результате которого пассажир одной из машин скончался на месте от полученных травм. Ксения Собчак находилась в микроавтобусе, который, по предварительной версии, допустил выезд на встречную полосу. После происшествия она села в другую машину и поехала в аэропорт.

Позже стало известно, что число жертв ДТП с участием автомобилей Mercedes и Volkswagen в Сочи возросло до двух, вторая потерпевшая скончалась в больнице.

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