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ДТП с двумя погибшими в Житомирской области: водителя грузовика задержали

Киев • УНН

 • 10016 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 августа. УНН. Водитель грузовика, с участием которого вчера в Житомирской области произошло ДТП с двумя погибшими, задержан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП области Алла Ващенко, передает УНН.

ДТП с двумя погибшими в Житомирской области: водителя грузовика задержали

"16 августа утром в Броварской отдел полиции Киевской области обратился через адвоката гражданин Турции. Мужчина утверждает, что причастен к ДТП, произошедшего накануне в Брусиловском районе Житомирской области и в которой погибли два человека", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители установили, что действительно этот мужчина - тот, кого разыскивали полицейские за совершение аварии. Его задержали.

Напомним, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел. Выяснилось, что погибшие были товарищами. Они ехали покупать одному из них машину.

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