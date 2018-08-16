ДТП с двумя погибшими в Житомирской области: водителя грузовика задержали

"16 августа утром в Броварской отдел полиции Киевской области обратился через адвоката гражданин Турции. Мужчина утверждает, что причастен к ДТП, произошедшего накануне в Брусиловском районе Житомирской области и в которой погибли два человека", - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители установили, что действительно этот мужчина - тот, кого разыскивали полицейские за совершение аварии. Его задержали.

Напомним, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел. Выяснилось, что погибшие были товарищами. Они ехали покупать одному из них машину.