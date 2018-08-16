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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ДТП із двома загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримали

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Водія вантажівки, за участі якої вчора на Житомирщині сталася ДТП з двома загиблими, затримали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця ГУНП області Алла Ващенко, передає УНН.

ДТП із двома загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримали

"16 серпня уранці до Броварського відділу поліції Київської області звернувся через адвоката громадянин Туреччини. Чоловік стверджує, що причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що сталася напередодні у Брусилівському районі Житомирщини і в якій загинуло двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили, що дійсно цей чоловік - той, кого розшукували поліцейскі за скоєння аварії. Його затримали.

Нагадаємо, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла. З'ясувалося, що загиблі були товаришами. Вони їхали купувати одному з них машину. 

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