ДТП із двома загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримали
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 серпня. УНН. Водія вантажівки, за участі якої вчора на Житомирщині сталася ДТП з двома загиблими, затримали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця ГУНП області Алла Ващенко, передає УНН.
"16 серпня уранці до Броварського відділу поліції Київської області звернувся через адвоката громадянин Туреччини. Чоловік стверджує, що причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що сталася напередодні у Брусилівському районі Житомирщини і в якій загинуло двоє людей", - йдеться в повідомленні.
Згодом правоохоронці встановили, що дійсно цей чоловік - той, кого розшукували поліцейскі за скоєння аварії. Його затримали.
Нагадаємо, в Житомирської області сталося зіткнення легкового авто та фури. У ДТП загинули водій та пасажир легковика. Вантажівка ж від удару загорілася та майже вщент згоріла. З'ясувалося, що загиблі були товаришами. Вони їхали купувати одному з них машину.