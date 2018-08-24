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Жена Маккейна прокомментировала его решение прекратить борьбу с раком

Киев • УНН

 • 23460 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Жена сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Синди прокомментировала его решение прекратить лечение опухоли мозга, диагностированной в июле 2017 года, поблагодарив всех за помощью. Об этом она написала в Twitter, сообщает УНН.

Жена Маккейна прокомментировала его решение прекратить борьбу с раком

“Я люблю своего мужа всем сердцем. Господь, благослови всех, кто заботился о моем муже в этом путешествии”, — написала Синди Маккейн.

В заявлении семьи Маккейн указывается, что 81-летний сенатор “прожил год, и это дольше, чем ожидали многие, но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение”.

Как сообщал УНН, сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, у которого в июле 2017 диагностировали опухоль мозга, решил прекратить. Об этом в пятницу объявила семья политика.

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