Жена Маккейна прокомментировала его решение прекратить борьбу с раком
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Жена сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна Синди прокомментировала его решение прекратить лечение опухоли мозга, диагностированной в июле 2017 года, поблагодарив всех за помощью. Об этом она написала в Twitter, сообщает УНН.
“Я люблю своего мужа всем сердцем. Господь, благослови всех, кто заботился о моем муже в этом путешествии”, — написала Синди Маккейн.
В заявлении семьи Маккейн указывается, что 81-летний сенатор “прожил год, и это дольше, чем ожидали многие, но развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение”.
Как сообщал УНН, сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, у которого в июле 2017 диагностировали опухоль мозга, решил прекратить. Об этом в пятницу объявила семья политика.