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Дружина Маккейна прокоментувала його рішення припинити боротьбу з раком

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Дружина сенатора від Республіканської партії Джона Маккейна Сінді прокоментувала його рішення припинити лікування пухлини мозку, діагностованої в липні 2017 року, подякувавши всім за допомогу. Про це вона написала в Twitter, повідомляє УНН.

Дружина Маккейна прокоментувала його рішення припинити боротьбу з раком

“Я люблю свого чоловіка всім серцем. Господь, благослови всіх, хто дбав про мого чоловіка в цій подорожі”, — написала Сінді Маккейн.

У заяві родини Маккейн вказується, що 81-річний сенатор “прожив рік, і це довше, ніж очікували багато, але розвиток хвороби і невблаганний вплив віку виносять свій вердикт. З властивою йому силою духу він вирішив припинити лікування”.

Як повідомляв УНН, сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн, у якого в липні 2017 року діагностували пухлину мозку, вирішив припинити лікування. Про це в п’ятницю оголосила сім’я політика.

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