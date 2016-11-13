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15 марта, 19:03 • 109546 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150718 просмотра

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Второй тур президентских выборов стартовал в Молдове

Второй тур президентских выборов стартовал в Молдове

Киев • УНН

 • 11724 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в Молдове, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

По итогам первого тура, который состоялся 30 октября, определились кандидаты, которые поборются за президентское кресло.

Ими стали лидер социалистов, пророссийский кандидат, Игорь Додон, набравший в первом туре 47,98% голосов избирателей, и единый кандидат от правой оппозиции, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду с 38,71% голосов.

Во втором туре президентских выборов нет обязательной явки избирателей, а выигрывает тот кандидат, который набирает большинство голосов.

Участки для голосования будут работать с 07.00 до 21.00.

Принять участие в выборах смогут 3,131 миллиона граждан республики, имеющих право голоса. Всего для голосования на территории страны открыты 1981 участок, еще 100 - за рубежом.

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