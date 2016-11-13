Другий тур президентських виборів стартував в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Виборчі дільниці для голосування в другому турі президентських виборів відкрилися в Молдові, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
За підсумками першого туру, який відбувся 30 жовтня, визначилися кандидати, які поборються за президентське крісло.
Ними стали лідер соціалістів, проросійський кандидат, Ігор Додон, який набрав у першому турі 47,98% голосів виборців, і єдиний кандидат від правої опозиції, голова партії “Дія і солідарність” Майя Санду з 38,71% голосів.
У другому турі президентських виборів немає обов’язкової явки виборців, а виграє той кандидат, який набирає більшість голосів.
Дільниці для голосування будуть працювати з 07.00 до 21.00.
Взяти участь у виборах зможуть 3,131 мільйона громадян республіки, які мають право голосу. Всього для голосування на території країни відкриті 1 981 ділянку, ще 100 — за кордоном.