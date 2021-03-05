Второй спецрейс для возвращения украинцев из Израиля запланирован на 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Еще один спецрейс из Тель-Авива для возвращения украинцев запланирован на 8 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.
Цитата:
"Посольство продолжает принимать меры по организации возвращения граждан Украины, которые вынужденно находятся в Израиле из-за установления ограничения в аэропорту им. Бен-Гуриона. 8 марта 2021 года авиакомпания SkyUP осуществит спецрейс PQ3904, Тель-Авив - Киев, вылет в 17:25", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что специальный авиарейс из Тель-Авива в Киев для граждан Украины, которые вынужденно находятся в Израиле, запланированный на 4 марта.
Что было раньше
Украина и Израиль договорились о специальном прямом рейсе в начале марта для возвращения домой украинцев, застрявших в стране из-за ограничений.
Справка
Сейчас как граждане Израиля, так и иностранцы, которые находятся в Государстве Израиль, в т.ч. граждане Украины, не могут воспользоваться регулярными авиарейсами на вылет из аэропорта Бен Гурион из-за ограничений на работу всех пунктов пропуска через государственную границу Израиля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а также мерами, которые принимаются Правительством Государства Израиль с целью противодействия распространению COVID 19.
Правительство Израиля одобрило продление ограничений на въезд и выезд в и из Израиля на 14 дней до субботы, 6 марта.