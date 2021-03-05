Другий спецрейс для повернення українців з Ізраїлю запланований на 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ще один спецрейс із Тель-Авів для повернення українців запланований на 8 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства України в Ізраїлі.
Цитата:
"Посольство продовжує вживати заходів з організації повернення громадян України, які вимушено перебувають в Ізраїлі через встановленні обмеження в аеропорту ім. Бен-Гуріона. 8 березня 2021 року авіакомпанія SkyUP здійснить спецрейс PQ3904, Тель-Авів – Київ, виліт о 17:25", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що спеціальний авіарейс з Тель-Авіва до Києва для громадян України, які вимушено перебувають в Ізраїлі, запланований на 4 березня.
Що було раніше
Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний прямий рейс на початку березня для повернення додому українців, що застрягли у країні через обмеження.
Довідково
Наразі як громадяни Ізраїлю, так і іноземці, які перебувають в Державі Ізраїль, у т.ч. громадяни України, не можуть скористатися регулярними авіарейсами на виліт з аеропорту Бен Гуріон через обмеження на роботу усіх пунктів пропуску через державний кордон Ізраїлю у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, а також заходами, що вживаються Урядом Держави Ізраїль з метою протидії поширенню COVID-19.
Уряд Ізраїлю схвалив продовження обмежень на в’їзд та виїзд до та з Ізраїлю на 14 днів до суботи, 6 березня.