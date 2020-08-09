Второй разгром над "Челси" вывел "Баварию" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Мюнхене "Бавария" приняла лондонское "Челси" в ответной встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент УНН.
На 10 минуте хозяева уже повели в счете благодаря реализованному удару Левандовски с пенальти. В середине тайма Перишич реализовал численное большинство в атаке хозяев.
Отставание лондонцев уменьшил Абрахам на 44 минуте, но после перерыва немцы еще дважды огорчили оппонентов - забивали Толиссо и еще один раз Левандовски.
В результате 4:1 и 3:0, и по итогам двух баталий уверенно в следующий этап проходит "Бавария".
Напомним, что "Манчестер Сити" Зинченко выбил из турнира "Реал".