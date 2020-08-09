Другий розгром над "Челсі" вивів "Баварію" у чвертьфінал Ліги чемпіонів

На 10 хвилині господарі вже повели у рахунку завдяки реалізованого удару Левандовскі з пенальті. В середині тайму Іван Перишич реалізував чисельну більшість в атаці господарів.



Відставання лондонців зменшив Абрахам на 44 хвилині, але після перерви німці ще двічі засмутили опонентів – забивали Толіссо та ще одного разу Левандовскі.



Як наслідок 4:1 та 3:0, і за підсумками двох баталій впевнено в наступний етап проходить "Баварія".



Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" Зінченка вибив із турніру "Реал".