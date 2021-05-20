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Второй полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме

Киев • УНН

 • 19814 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начался в Роттердаме в четверг, 20 мая, в 22 часов по киевскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным. УНН собрал детали и рейтинги на этот час.

Второй полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме

Инфицирования COVID-19 представителей Исландии

Группа уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Однако, после консультаций с организатором конкурса — Европейским вещательным союзом (ЕВС) — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕВС.

Однако композиция “10 years” остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанный на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если через коронавирус участник “Евровидения” оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам.

Например, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанный у нее на родине при соблюдении строгого регламента — правда, это сказалось на неудачном выступлении Австралии в этом году.

Участники

Стоит добавить, что группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как и полуфинала сегодня, так и нынешнего “Евровидения”. Основные ее конкуренты сегодня — Швейцария и Болгария.

В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран:

  • Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
  • Эстония: Uku Suviste — The Lucky One
  • Чехия: Benny Cristo — omaga
  • Греция: Stefania — Last Dance
  • Австрия: Vincent Bueno — Amen
  • Польша: RAFAŁ — The Ride
  • Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  • Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
  • Сербия: Hurricane — Loco Loco
  • Грузия: Tornike Kipiani — You
  • Албания: Anxhela Peristeri — Karma
  • Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
  • Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  • Финляндия: Blind Channel — Dark Side
  • Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising
  • Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
  • Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden
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