Второй полуфинал "Евровидения" начался в Роттердаме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начался в Роттердаме в четверг, 20 мая, в 22 часов по киевскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным. УНН собрал детали и рейтинги на этот час.
Инфицирования COVID-19 представителей Исландии
Группа уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Однако, после консультаций с организатором конкурса — Европейским вещательным союзом (ЕВС) — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕВС.
Однако композиция “10 years” остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанный на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если через коронавирус участник “Евровидения” оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам.
Например, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанный у нее на родине при соблюдении строгого регламента — правда, это сказалось на неудачном выступлении Австралии в этом году.
Участники
Стоит добавить, что группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как и полуфинала сегодня, так и нынешнего “Евровидения”. Основные ее конкуренты сегодня — Швейцария и Болгария.
В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран:
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- Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
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- Эстония: Uku Suviste — The Lucky One
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- Чехия: Benny Cristo — omaga
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- Греция: Stefania — Last Dance
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- Австрия: Vincent Bueno — Amen
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- Польша: RAFAŁ — The Ride
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- Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
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- Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
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- Сербия: Hurricane — Loco Loco
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- Грузия: Tornike Kipiani — You
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- Албания: Anxhela Peristeri — Karma
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- Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
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- Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
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- Финляндия: Blind Channel — Dark Side
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- Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising
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- Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
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- Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden
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