Другий півфінал "Євробачення" почався в Роттердамі

Інфікування COVID-19 представників Ісландії

Група вже перебувала в карантині, але аналізи не підтвердили хворобу у інших її членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу — Європейською мовною спілкою (ЄМС) — колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою. Про це повідомляється в прес-релізі ЄВС.

Однак композиція “10 years” залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі будуть оцінювати запис виступу ісландців, зроблений на одній з репетицій у Роттердамі. Такі правила ЄВС встановив в цьому році на той випадок, якщо через коронавірус учасник “Євробачення” виявився в карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам.

Наприклад, в першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зроблений у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту — правда, це позначилося на неуспішному виступі Австралії в цьому році.

Учасники

Варто додати, що група Daði og Gagnamagnið — один з фаворитів, як і півфіналу сьогодні, так і нинішнього “Євробачення”. Основні її конкуренти сьогодні — Швейцарія і Болгарія.

У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн: