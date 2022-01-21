Вторая украинка победила на старте парных соревнований AUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии выиграли первый матч на турнире серии "Grand Slam" - Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Киченок/ Остапенко (Украина/Латвия, 11 сеяные) обыграли Викторию Голубич/Жиль Тайхманн (Швейцария) - 6:3, 6:1.
Киченок второй год подряд выступит во втором круге "Australian Open" в паре, а Остапенко - четвертый.
Дополнение
Далее украинско-латвийский дуэт сыграет против пары Петра Мартича (Хорватия)/Шелби Роджерс (США).