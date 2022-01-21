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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72192 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Друга українка перемогла на старті парних змагань AUS Open

Друга українка перемогла на старті парних змагань AUS Open

Київ • УНН

 • 16641 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії виграли перший матч на турнірі серії "Grand Slam" - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у Мельбурні, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Деталі

Кіченок/ Остапенко (Україна/Латвія, 11 сіяні) обіграли Вікторію Голубич/Жиль Тайхманн (Швейцарія) – 6:3, 6:1.

Кіченок другий рік поспіль виступить у другому колі "Australian Open" у парі, а Остапенко – четвертий.

Доповнення

Далі українсько-латвійський дует зіграє проти пари Петра Мартіча (Хорватія)/Шелбі Роджерс (США).

Українські Національні Новини

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