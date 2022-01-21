Друга українка перемогла на старті парних змагань AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії виграли перший матч на турнірі серії "Grand Slam" - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу у Мельбурні, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
Кіченок/ Остапенко (Україна/Латвія, 11 сіяні) обіграли Вікторію Голубич/Жиль Тайхманн (Швейцарія) – 6:3, 6:1.
Кіченок другий рік поспіль виступить у другому колі "Australian Open" у парі, а Остапенко – четвертий.
Доповнення
Далі українсько-латвійський дует зіграє проти пари Петра Мартіча (Хорватія)/Шелбі Роджерс (США).