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Дроны пытались атаковать нефтехимическое предприятие в калужской области рф - СМИ

Киев • УНН

 • 583053 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Нефтехимическое предприятие в поселке Полотняный завод калужской области рф было атаковано дронами в ночь на 30 августа. Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot, пишет УНН.

Цитата

«Беспилотниками ночью пытались атаковать крупнейшее нефтехимическое предприятие калужской области ООО "Первый Завод" в поселке Полотняный завод», - говорится в сообщении.

Детали

По информации Shot, БПЛА сегодня около двух часов ночи упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов на территории предприятия в дзержинском районе. В результате загорелся перегонный трубопровод. Возгорание потушили с сотрудники.

Дополнение

Примерно в это же время вражеская ПВО якобы сбила дрон в районе села пищалово калужской области. На месте падения образовалась 7-метровая воронка.

Жертв, как сообщают росСМИ, в обоих случаях нет.

Добавим

Ночью 30 августа россия заявила об атаке на 6 регионов:

• около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в пскове.
• около 1.45 минобороны россии сообщило об уничтожении трех украинских дронов в брянской области и одного – в орловской.
• около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над калужской областью;
• около 3.10 минобороны россии сообщило, что украинский беспилотник сбили и над рязанской областью
• около 3.10 в оккупированном Крыму была атака беспилотников с моря.
• около 4 утра был якобы сбит беспилотник в рузском районе московской области.

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