Дрони намагались атакувати нафтохімічне підприємство у калузькій області рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Нафтохімічне підприємство у селищі полотняний завод калузької області рф було атаковане дронами у ніч на 30 серпня. Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot, пише УНН.
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«Безпілотниками вночі намагалися атакувати найбільше нафтохімічне підприємство калузької області ТОВ "Перший Завод" у селищі полотняний завод», - йдеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією Shot, БПЛА сьогодні близько другої години ночі впав у порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів на території підприємства в дзержинському районі. У результаті загорівся перегінний трубопровід. Займання загасили с співробітники.
Доповнення
Приблизно в цей самий час ворожа ППО буцімто збила дрон в районі села піщалово калузької області. На місці падіння утворилася 7-метрова воронка.
Жертв, як повідомляють росЗМІ, в обох випадках немає.
Додамо
Уночі 30 серпня росія заявила про атаку на 6 регіонів:
• близько 0.30 мск губернатор повідомив про відбиття атаки дронів на аеропорт у пскові.
• близько 1.45 міноборони росії повідомило про знищення трьох українських дронів у брянській області та одного – в орловській.
• близько 2.00 мск ще один дрон нібито знищили над калузькою областю;
• близько 3.10 міноборони росії повідомило, що український безпілотник збили і над рязанською областю
• близько 3.10 в окупованому Криму була атака безпілотників з моря.
• близько 4 ранку був нібито збитий безпілотник у рузскому районі московської області.
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