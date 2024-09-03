Дроны могли атаковать военный аэродром в российской твери - сеть

В сети сообщают о вероятной ночной атаке дронов на военный аэродром в российской твери. мо рф утверждает о 2 "уничтоженных" дронах над брянской и калужской областями россии ночью, пишет УНН.

Детали

"Дроны атаковали тверь, под ударом, вероятно, военный аэродром. Местные паблики сообщают об атаке БПЛА в районе мигалово", - сообщил телеграм-канал ASTRA.

Также обнародовано видео стрельбы по дронам в твери.

Официальных комментариев пока нет.

мо рф утверждает, что в ночь на 3 сентября их ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над брянской и калужской областями рф.

У тверській області рф сталися вибухи