В тверской области рф произошли взрывы

В тверской области террористической страны прогремели взрыв. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Жители тверской области рф проинформировали о взрывах и активной работе систем противовоздушной обороны.

По информации, громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23:00 в микрорайоне Мигалово на окраине твери. Перед этим в районе был слышен характерный звук беспилотного летательного аппарата.

Предварительно известно, что уже сбито несколько воздушных целей, однако официальная информация об инциденте пока отсутствует. Власти и военные структуры пока не комментируют ситуацию.

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