В тверской области рф произошли взрывы
Киев • УНН
В тверской области рф местные жители сообщили о взрывах и активной работе систем ПВО. Предварительно известно о сбитии нескольких воздушных целей, официальных комментариев пока нет.
В тверской области террористической страны прогремели взрыв. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Жители тверской области рф проинформировали о взрывах и активной работе систем противовоздушной обороны.
По информации, громкие звуки стрельбы начали раздаваться около 23:00 в микрорайоне Мигалово на окраине твери. Перед этим в районе был слышен характерный звук беспилотного летательного аппарата.
Предварительно известно, что уже сбито несколько воздушных целей, однако официальная информация об инциденте пока отсутствует. Власти и военные структуры пока не комментируют ситуацию.
У тверській області рф виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА - росЗМІ1 июля 2024, 08:02 • 23848 просмотров