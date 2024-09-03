У тверській області рф сталися вибухи
Київ • УНН
У тверській області рф місцеві жителі повідомили про вибухи та активну роботу систем ППО. Попередньо відомо про збиття кількох повітряних цілей, офіційних коментарів поки немає.
У тверській області терористичної країни прогриміли вибух. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Мешканці тверської області рф поінформували про вибухи та активну роботу систем протиповітряної оборони.
За інформацією, гучні звуки стрілянини почали лунати близько 23:00 в мікрорайоні мігалово на околиці твері. Перед цим у районі було чути характерний звук безпілотного літального апарата.
Попередньо відомо, що вже збито кілька повітряних цілей, однак офіційна інформація щодо інциденту поки що відсутня. Влада та військові структури наразі не коментують ситуацію.
У тверській області рф виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА - росЗМІ01.07.24, 11:02 • 24108 переглядiв