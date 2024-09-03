Дрони могли атакувати військовий аеродром у російській твері - мережа
Київ • УНН
У мережі повідомляють про нічну атаку дронів на військовий аеродром у російській твері. міноборони рф стверджує, що збило два безпілотники над брянською та калузькою областями.
У мережі повідомляють про імовірну нічну атаку дронів на військовий аеродром у російській твері. мо рф стверджує про 2 "знищені" дрони над брянською та калузькою областями росії вночі, пише УНН.
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"Дрони атакували твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром. Місцеві пабліки повідомляють про атаку БПЛА у районі мігалово", - повідомив телеграм-канал ASTRA/
Також оприлюднено відео стрілянини по дронах у твері.
Офіційних коментарів наразі немає.
мо рф стверджує, що у ніч на 3 вересня їхня ППО знищила два безпілотники літакового типу над брянською та калузькою областями рф.
У тверській області рф сталися вибухи03.09.24, 00:16 • 22885 переглядiв