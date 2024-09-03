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Дрони могли атакувати військовий аеродром у російській твері - мережа

Дрони могли атакувати військовий аеродром у російській твері - мережа

Київ • УНН

 • 21350 перегляди

У мережі повідомляють про нічну атаку дронів на військовий аеродром у російській твері. міноборони рф стверджує, що збило два безпілотники над брянською та калузькою областями.

У мережі повідомляють про імовірну нічну атаку дронів на військовий аеродром у російській твері. мо рф стверджує про 2 "знищені" дрони над брянською та калузькою областями росії вночі, пише УНН.

Деталі

"Дрони атакували твер, під ударом, ймовірно, військовий аеродром. Місцеві пабліки повідомляють про атаку БПЛА у районі мігалово", - повідомив телеграм-канал ASTRA/

Також оприлюднено відео стрілянини по дронах у твері.

Офіційних коментарів наразі немає.

мо рф стверджує, що у ніч на 3 вересня їхня ППО знищила два безпілотники літакового типу над брянською та калузькою областями рф.

У тверській області рф сталися вибухи03.09.24, 00:16 • 22885 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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