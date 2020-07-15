Дробович дал советы, как правильно сносить советские памятники

"Бывало, что памятник просто уничтожался, как произошло со свержением памятника Ленину в Киеве во время Революции достоинства. Так уж коммунистический идол "навяз на зубах" и олицетворял все то, с чем общество не хотело мириться, что его просто повалила и разбила разъяренная толпа. Здесь история связана с революционными событиями", - сказал Антон Дробович.

По его словам, есть несколько вариантов работы с памятниками. Их можно скрыть из публичного пространства, демонтировать и перенести в музей, парк или переосмыслить.

"То есть изменить то, что этот памятник говорит всем, кто его видит, предоставить дополнительные контексты прочтения. Например, мэр Новгород-Северска в Черниговской области предлагает мозаичные портреты Ленина и Сталина на местной водонапорной башне не сдирать, но зарешетить, как будто они сидят за решеткой. Таким образом достопримечательность больше не прославляет этих людей", - добавил Антон Дробович.

Он отметил, что крушить памятники кувалдами - не тот путь, которым следует идти.

"Я бы рекомендовал задокументировать вид памятника и местности вокруг и хранить эти записи, например, в краеведческом музее. Потому что это тоже история. Сто лет будет интересно, как выглядело то или иное место в коммунистическую эпоху и что построено там позже", - сказал Антон Дробович.

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По его словам, очень важно, чтобы постаменты после таких памятников не оставались пустыми.

"Это худшая реклама государству и процессу декоммунизации. Ведь речь идет о способности общества создавать что-то новое, производить новые смыслы для публичных пространств", - добавил Антон Дробович.

Он добавил, что в Одесской области сделали подводный музей, в котором есть памятники тоталитарного времени, а в Сумской области, в Спадщанском лесу, под открытым небом - "Парк советского периода".

"Я понимаю, что когда органы местного самоуправления годами игнорируют закон и запросы граждан, то ситуация становится взрывоопасной. Чтобы до такого не доводить, лучше в установленном порядке демонтировать определенные законом памятники", - сказал Антон Дробович.

Напомним, бронзовый памятник Ленину продали как "металлолом" за 500 тыс. гривен.