Дробович дав поради, як правильно зносити радянські пам’ятники

“Бувало, що пам’ятник просто знищувався, як сталося з поваленням пам’ятника Леніну в Києві під час Революції гідності. Настільки вже комуністичний ідол “нав’яз на зубах” й уособлював все те, з чим суспільство не хотіло миритися, що його просто повалив і розбив розлючений натовп. Тут історія пов'язана з революційними подіями”, - сказав Антон Дробович.

За його словами, є кілька варіантів роботи з пам’ятниками. Їх можна приховати з публічного простору, демонтувати й перенести в музей, парк чи переозначити.

“Тобто змінити те, що цей пам’ятник говорить усім, хто його бачить, надати додаткові контексти прочитання. Наприклад, мер Новгород-Сіверська на Чернігівщині пропонує мозаїчні портрети Леніна та Сталіна на місцевій водонапірній вежі не здирати, але заґратувати, наче вони сидять за решіткою. Таким чином пам’ятка більше не прославляє цих людей”, - додав Антон Дробович.

Він зазначив, що трощити пам’ятники кувалдами - не той шлях, яким слід іти.

“Я б рекомендував задокументувати вигляд пам’ятника і місцевості довкола й зберігати ці записи, наприклад, у краєзнавчому музеї. Бо це теж історія. Через сто років буде цікаво, як виглядало те чи інше місце в комуністичну епоху й що побудовано там пізніше”, - сказав Антон Дробович.

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За його словами, дуже важливо, щоб монументи після таких пам’ятників не залишалися порожніми.

“Це найгірша реклама державі та процесу декомунізації. Адже йдеться про спроможність громади створювати щось нове, продукувати нові смисли для публічних просторів”, - додав Антон Дробович.

Він додав, що в Одеській області зробили підводний музей, в якому є пам’ятники тоталітарного часу, а у Сумській області, у Спадщанському лісі, є музей просто неба - “Парк радянського періоду”.

“Я розумію, що коли органи місцевого самоврядування роками ігнорують закон і запити громадян, то ситуація стає вибуховою. Щоб до такого не доводити, краще в установленому порядку демонтувати визначені законом пам’ятники”, - сказав Антон Дробович.

Нагадаємо, бронзовий пам’ятник Леніну продали як “металобрухт” за 500 тисяч гривень.