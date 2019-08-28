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Бронзовий пам’ятник Леніну продали як “металобрухт” за 500 тисяч гривень

Бронзовий пам’ятник Леніну продали як “металобрухт” за 500 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Дніпропетровщині з електронного аукціону продали пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року. Інформація про це розміщена на сайті аукціону, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Скульптура, виготовлена з литої бронзи вагою 6 тонн, була продана як металобрухт, за ціною 500 тисяч гривень. Початкова вартість складала 385 875 гривень. В аукціоні взяли участь чотири учасники, їхні дані не розголошуються.

Водночас головний бухгалтер КП “ВЖРЕО” Жовтоводської міської ради Олена Пузирей підтвердила виданню, що скульптура була виставлена на торги через борги підприємства у сплаті податків. Продавцем був відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, який наклав арешт на майно комунального підприємства “ВЖРЕО”.

“Через борги був накладений арешт на частину майна, яке не використовується в господарській діяльності підприємства, це, зокрема, ця скульптура, пожежна машина і ще кілька позицій. Виконавча служба приїхала й описала це майно. У нас арештовані рахунки, борги із виплати зарплати працівникам, борги зі сплати податків — все через те, що тарифи на послуги підприємства не були відкориговані”, — сказала Олена Пузирей.

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За словами головного бухгалтера, увесь час з моменту демонтажу пам’ятника скульптура зберігалась на території комунального підприємства й перебуває в гарному стані.

В мерії Жовтих Вод заявляють, що оскаржуватимуть рішення про виставлення пам’ятника на торги в суді, адже скульптура “не належить комунальному підприємству й має культурно-історичну цінність”.

У лютому 2014 року під час всеукраїнського “ленінопаду” пам’ятник Леніну в Жовтих Водах був демонтований, згідно з рішенням міської ради. Депутати міськради також вирішили передати об’єкт на зберігання КП “ВЖРЕО” Жовтоводської міськради. А у липні цього року УНН повідомляв, що через OpenMarket ДП “СЕТАМ” продадуть 6-тонного бронзового Леніна для виплати боргів по зарплаті у Жовтих водах.

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