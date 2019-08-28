Бронзовый памятник Ленину продали как “металлолом” за 500 тысяч гривен

Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен. Начальная стоимость составляла 385 875 гривен. В аукционе приняли участие четыре участника, их данные не разглашаются.

В то же время главный бухгалтер КП “ВЖРЕО” Желтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила изданию, что скульптура была выставлена на торги из-за долгов предприятия по уплате налогов. Продавцом был отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области, который наложил арест на имущество коммунального предприятия “ВЖРЕО”.

“Из-за долгов был наложен арест на часть имущества, которое не используется в хозяйственной деятельности предприятия, это, в частности, эта скульптура, пожарная машина и еще несколько позиций. Исполнительная служба приехала и описала имущество. У нас арестованы счета, долги по выплате зарплаты работникам, долги по уплате налогов — все потому, что тарифы на услуги предприятия не были откорректированы”, — сказала Елена Пузырей.

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По словам главного бухгалтера, все время с момента демонтажа памятника скульптура хранилась на территории коммунального предприятия и находится в хорошем состоянии.

В мэрии Желтых Вод заявляют, что будут обжаловать решение о выставлении памятника на торги в суде, ведь скульптура “не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность”.

В феврале 2014 года во время всеукраинского “ленинопада” памятник Ленину в Желтых Водах был демонтирован, согласно решению городского совета. Депутаты горсовета также решили передать объект на хранение КП “ВЖРЕО” Желтоводского горсовета. А в июле этого года сообщал УНН, что из-за OpenMarket ГП “сетами” продадут 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате в Желтых водах.

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