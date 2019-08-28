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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 39770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129134 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120337 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124903 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127971 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152741 просмотра

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Бронзовый памятник Ленину продали как “металлолом” за 500 тысяч гривен

Бронзовый памятник Ленину продали как “металлолом” за 500 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 12810 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах 2014 года. Информация об этом размещена на сайте аукциона, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода. 

Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен. Начальная стоимость составляла 385 875 гривен. В аукционе приняли участие четыре участника, их данные не разглашаются.

В то же время главный бухгалтер КП “ВЖРЕО” Желтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила изданию, что скульптура была выставлена на торги из-за долгов предприятия по уплате налогов. Продавцом был отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области, который наложил арест на имущество коммунального предприятия “ВЖРЕО”.

“Из-за долгов был наложен арест на часть имущества, которое не используется в хозяйственной деятельности предприятия, это, в частности, эта скульптура, пожарная машина и еще несколько позиций. Исполнительная служба приехала и описала имущество. У нас арестованы счета, долги по выплате зарплаты работникам, долги по уплате налогов — все потому, что тарифы на услуги предприятия не были откорректированы”, — сказала Елена Пузырей.

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По словам главного бухгалтера, все время с момента демонтажа памятника скульптура хранилась на территории коммунального предприятия и находится в хорошем состоянии.

В мэрии Желтых Вод заявляют, что будут обжаловать решение о выставлении памятника на торги в суде, ведь скульптура “не принадлежит коммунальному предприятию и имеет культурно-историческую ценность”.

В феврале 2014 года во время всеукраинского “ленинопада” памятник Ленину в Желтых Водах был демонтирован, согласно решению городского совета. Депутаты горсовета также решили передать объект на хранение КП “ВЖРЕО” Желтоводского горсовета. А в июле этого года сообщал УНН, что из-за OpenMarket ГП “сетами” продадут 6-тонного бронзового Ленина для выплаты долгов по зарплате в Желтых водах.

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