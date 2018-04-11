ГПСУ отслеживает ситуацию с Черноморским флотом РФ в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию относительно действий Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Всю ситуацию, связанную с деятельностью РФ, в том числе в акватории Азовского моря, мы естественно отслеживаем в пределах своей компетенции. Все службы отслеживают ситуацию в оккупированном Крыму в пределах своей компетенции", - сообщил А.Слободян.
Добавим, что согласно сообщению "Крымский канал" в Telegram, в незаконно аннексированом Крыму оккупационный Черноморский флот РФ приведен в боевую готовность.
Как сообщал УНН, Российская Федерация, оккупировав Крым, возбудила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.